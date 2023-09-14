KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 11:25
Sözlü mülakata itiraz davası

Merhabalar, 30. Dönem pomem adayıydım başarısız olarak geldi ancak idari mahkemede dava açacağım. Süreç içerisinde 31. Dönem ilanı gelirse ve başvurursam bir sıkıntı yaşar mıyım ? Sözlü mülakata dava açan birisi daha önceden oldu mu ?

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