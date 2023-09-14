Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2023 11:41
Bir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?

Benim en çok zorlandığım konu karar yazmak mesela,


maske505
Aday Memur
14 Eylül 2023 11:56

katiplik başlı başına bir dram zaten. film çıkar bu dramdan :))


bagers
Daire Başkanı
14 Eylül 2023 12:15

Nöbetçi iken sorguya çıkmak derim.

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