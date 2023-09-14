Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 12:40
Çok acil yardım. İhraç dönüşü sağlık raporu

Merhabalar ihraç dönüşü sağlık raporu alırken Kardiyoloji uzmanı Aort amanevrizması tespit etti. Memuriyete engel mi sağlık yönetmeliğinde karşılığına rastlayamadım. Bilgisi olan cevap verebilir mi

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