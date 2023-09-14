Gih e geçmek istiyorum

bende senin gibi düşünüyorum bir problemim yok ama gihe geçmek istiyorum 10 yıl oldu zaten. sanırım tek yol psikolojik rapor almak. Mesaj atarsan fikir alışverişinde bulunalım

bende senin gibi düşünüyorum bir problemim yok ama gihe geçmek istiyorum 10 yıl oldu zaten. sanırım tek yol psikolojik rapor almak. Mesaj atarsan fikir alışverişinde bulunalım