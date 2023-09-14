Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 13:04
Gih e geçmek istiyorum

Abiler sa. Gih e geçmek istiyorum, herhangi bir sağlık sıkıntım yok sayılır ( fibromiyalji var ama gih e yetmez sanırım) eşim hemşire ama üniversite hastanesi değil , şehir hastanesinde. Nasıl gih e geçebilirim bir yol iz bilen yardımcı olursa sevinirim . Özel yöntemleri olan abiler özelden de yazabilir saygılar :)


esesavax
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:11

su an maas farkı 4 bın ocakta 6-7 bın olcak ona gore dusun


AlperTungacı
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:23
bende senin gibi düşünüyorum bir problemim yok ama gihe geçmek istiyorum 10 yıl oldu zaten. sanırım tek yol psikolojik rapor almak. Mesaj atarsan fikir alışverişinde bulunalım

Nussss
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:41
eşi çalışıyormuş tek maaş olsa düşünülebilir her şey para değil birazda huzur lazım
esesavax, 2 saat önce

su an maas farkı 4 bın ocakta 6-7 bın olcak ona gore dusun

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