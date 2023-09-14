Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 13:14
Forumdaki travmatik yaşantıya sahip kişiler

Başka insanların başlıklarından rahatsız olduklarını söyleyip isim vererek saldırıda bulunan garip bi topluluk var, çocukluklarında ne yaşadılarsa özgürce sosyal medya kullanımından rahatsız olup saldırıya geçiyorlar muhtemelen siber zorbalık yaşadılar gidin tedavinizi olun


Doganes1997
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:43
bıktık senin ve senin gibi olan gerzeklerin baslik acmalarindan yorumlarından, salak şeyler

fadime82
Şef
14 Eylül 2023 14:04
biran önce evlenmelisin :)

Pelinin
Genel Müdür
14 Eylül 2023 14:06

Travmalarına çözüm bul

Doganes1997, 1 saat önce
bıktık senin ve senin gibi olan gerzeklerin baslik acmalarindan yorumlarından, salak şeyler

masummemur
Aday Memur
14 Eylül 2023 14:16

buna yazınca kendinin takip edildiğini sanan şizofren tipler bunlar hocam, cevap vermeye değmez...

Doganes1997, 1 saat önce
bıktık senin ve senin gibi olan gerzeklerin baslik acmalarindan yorumlarından, salak şeyler

fikiradami
Aday Memur
14 Eylül 2023 14:30

Gerçekten pelin isminden de pelinden de baygınlık geldi. Ergenlik yaşını memlekette 30'a çıkarttınız


Pelinin
Genel Müdür
14 Eylül 2023 14:34

Çözümü var okumayın :)

fikiradami, 24 dk. önce

Gerçekten pelin isminden de pelinden de baygınlık geldi. Ergenlik yaşını memlekette 30'a çıkarttınız


Pelinin
Genel Müdür
14 Eylül 2023 14:35

:)) imzalı fotoğrafımı istiyordun noldu vaz mı geçtin :))

masummemur, 38 dk. önce

buna yazınca kendinin takip edildiğini sanan şizofren tipler bunlar hocam, cevap vermeye değmez...


çiçek1100
Aday Memur
14 Eylül 2023 14:38
sen evlenmişsin de ne olmuş saçma bi cvp vermişsin. Ben denk geliyorum pelininin açtığı her başlığa yorum yetiştiriyorsun bence git kocanla vakit geçir :)) Pelin'in de evet aklına esen konuda başlık açıyor ama kimler ne başlıklar açıyor.
fadime82, 50 dk. önce
biran önce evlenmelisin :)

Pelinin
Genel Müdür
14 Eylül 2023 14:40

Canımsın :**

çiçek1100, 16 dk. önce
sen evlenmişsin de ne olmuş saçma bi cvp vermişsin. Ben denk geliyorum pelininin açtığı her başlığa yorum yetiştiriyorsun bence git kocanla vakit geçir :)) Pelin'in de evet aklına esen konuda başlık açıyor ama kimler ne başlıklar açıyor.
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