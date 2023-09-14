Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 13:32
Maaş zam

Arkadaslar merhaba. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme toplamı nasıl hesaplanıyor. Ve ocakta gelecek olan zam oranı seyyanen zam ile de çarpılacak mı? Ukala cevaplar vermeyin lütfen


Doganes1997
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:39
bir gerizekaki daha, bununla ilgili bir sürü baslik açıldı, git onlari oku,

kantar05
Aday Memur
14 Eylül 2023 13:52

normalde banane üstüme düşmez ama soruyu ve yorumu okudum. soru güzel bi soru ama cevap hiç üsluplu degil. muhtemel cevabı veren arkadaş yaşı başı uygun birisidir. normal olan birisi bunu yazmamalı. cünkü şu an burada kişiye hakaret etmişssiniz ve buda bir suçtur.kişi sizi şikayet etse haklıdır.n şimdi bana da sakın sen avukatmısınız diye düşünerek yazmayın . Kişi okumamış belki de ilk defe buraya yazı yazıyor belki forumu hergün okuyamıyor. bu şekilde cevaplar hiç uygun degil.. hayırlı günler kolay gelsin

Doganes1997, 1 saat önce
bir gerizekaki daha, bununla ilgili bir sürü baslik açıldı, git onlari oku,
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