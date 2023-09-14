KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Eylül 2023 13:58
Gsb belge

Merhaba, adres beyanı formuna nerden ulaşabilirim ve mahalle muhtarına ya da il nüfus müdürlüğüne onaylatmak gerekiyor mu? Ayrıca beyan formlarini farklı bakanliklarin sitesinden alabilir miyiz? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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