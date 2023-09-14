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Editörler : Lanet


14 Eylül 2023 14:21
Gaming mouse lazım

Uzun süre kullananabileceğim kaliteli sağlam ve aynı zamanda ergonomik bir gaming mouse lazım öneri istiyorum?


webmemur
Aday Memur
14 Eylül 2023 14:41

Üstad ben uzun süredir excalibur kullanıyorum oyun oynarken gerçekten donanım kadar aksesurlar da önemli excalibur o farkı hissettiriyor memnunum yani tasvsiye ederim. link de bırakıyorum. https://www.casper.com.tr/aksesuar/gx21-oyuncu-mouse

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