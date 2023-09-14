KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Eylül 2023 14:38
GSB atamasi

Atanan herkese Hayirli ugurlu olsun, dilerim atanamayanlar daha iyisini bulsun&#128591;

Gerekli belgeler kısmında yerleştirme belgesi nedir?

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Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.35 yasGSB Buro PersoneliGSB Büro Personeli İzmirGSB Sonraki süreçBayburt GSB BüroYaş 46 memuriyete veda etmeli miyim?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Gsb yedekMimar olarak atanamıyoruz sizce 4001 den atanma şansımız ne ?

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