Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 15:06
Yüksek disiplin kurulu

Arkadaşlar bu yüksek disiplin kuruluna ihraçtan verilen son savunmadan sonra ne kadar sürede ceza kesinleşiyor.

Olay günü 13 temmuz 2021

Bitiş günü 13 temmuz 2023

Yüksek disipline son savunmaya gittiğim tarin 13 haziran 2023 yani 1 ay kala.

Son savunmadan sonra 3 ay geçti halen tebliğ edilmedi.ayrica adli soruşturmadan da hiç ses yok. Bunun yasal süreci nedir. Herkes 2 2.5 ay yazmiş.bizim toplu 22 kişi oldugu için uzamiş olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

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