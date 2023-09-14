Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Eylül 2023 15:15
Tarım Bakanlığı ataması ne zaman

MEB 40 bin , sağlık 80 bin küsur atama yapıp yeni alıma çıkacaklar, spor bakanlığı da 10 bin alım yaptığı halde tarım Bakanlığı'nın alımla alakalı bir açıklamasını göremedik.Bilen varsa yazabilir mi

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