Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 15:26
Çifte standart ve mobbing

Merhaba memur arkadaşlarım hastanemizde idari birim ile poliklinik çalışanları arasında çifte standart mevcuttur idari birimdekiler imzasını poliklinikte atarken poliklinik calışanları acilde atıyor kanunen bu uygun mudur? Kendim doktor yanında çalışmaktayım doktorum izindeyken farklı bir doktorun yanındaydım fakat özellikle idare tarafından arandım ve doktoru olmayanlar hiçbir koşulda aranmadı.

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