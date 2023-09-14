Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Eylül 2023 16:14
Eş durumu tayin talebinin reddi.

10+ yıldır Adalet Bakanlığında kadrolu zabıt katibi olarak görev yapıyorum. 3 ay kadar önce memleketime tayinim çıktı. Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'na kadrolu işçi olarak giren eşim için eş durumu tayini yazdık fakat 05/06/2023 tarihli Toplu İş sözleşmesinin 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince eş durumu tayinine Mayıs ayında talepte bulunabileceği ve haziran ayında değerlendirilmeye alınacağına yönelik red cevabı geldi. Bu yapılmış olan Toplu iş sözleşmesinin 19. maddesinin 1. fıkrası anayasanın 41. maddesine aykırı değil mi ?

Şimdi nasıl bir süreç izlememiz gerekiyor ? Talep onaylanana kadar yeniden dilekçe vererek mi ilerlememiz gerek yoksa dava yoluna mı gidelim. Daha önce başından geçen varsa bilgilendirirse sevinirim.

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