Diyanet mi GSB mi?

Herkese merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda hem Diyanet hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı alıma çıktı biliyorsunuz. Ben de destek personeli pozisyonu için her iki kuruma da başvurmuştum.

Sonuçlar 1 gün arayla açıklandı. 2 kurumu da kazanmışım. Diyanet'te görev yerim evime araçla 5 dakika uzaklıkta. GSB'de ise daha sonra belli olacak.

Acaba hangi kurumu tercih etmeliyim, bilgisi ve fikri olan arkadaşlardan paylaşmalarını rica ediyorum. Maaş aynı zaten bildiğim kadarıyla. Bunun dışında dikkate alınması gereken noktalar nedir, siz olsanız hangi kurumu tercih ederdiniz?