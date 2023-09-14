Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2023 16:35
Diyanet mi GSB mi?

Herkese merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda hem Diyanet hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı alıma çıktı biliyorsunuz. Ben de destek personeli pozisyonu için her iki kuruma da başvurmuştum.

Sonuçlar 1 gün arayla açıklandı. 2 kurumu da kazanmışım. Diyanet'te görev yerim evime araçla 5 dakika uzaklıkta. GSB'de ise daha sonra belli olacak.

Acaba hangi kurumu tercih etmeliyim, bilgisi ve fikri olan arkadaşlardan paylaşmalarını rica ediyorum. Maaş aynı zaten bildiğim kadarıyla. Bunun dışında dikkate alınması gereken noktalar nedir, siz olsanız hangi kurumu tercih ederdiniz?


kutsiyet
Aday Memur
14 Eylül 2023 16:47

ben olsam kesin diyanet derim ulaşım önemli bir konu . şimdi destek personeli derken masabaşı mı yoksa temizlikçi olarak mı tam anlamadım. eğer kadrolu işçi veya memur sa kadronuz sonrasında yükselmek için gençlik olabilir ama taşeorn veya sözleşmeli açısından ve iş rahatlığı bakımından diyanet derim. aöf den ilahiyat bitir sonra imam veya müezzin olursun o yönden daha iyi maaş da artar. hayırlısı olsun tabi ben kurumların açıktan alımları hakkında bilgi sahibi değilim . daha çok kpss ile atama olan memurları biliyorum.

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