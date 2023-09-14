Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 16:59
Sorumludan çıkarken izin mi alınır bildirilir mi?

Arkadaşlar mesai bitiminde sorumluya ben çıkıyorum mu denir çıkabilir miyim diye izin mi istenir?


hadibe2
Aday Memur
14 Eylül 2023 17:06
yoo

orhanzektir
Memur
14 Eylül 2023 17:09

Nasıl yoo yani hangisi yapılır?

hadibe2, 2 saat önce
yoo

katipedi
14 Eylül 2023 17:19

Hayır


fatodemiş
Aday Memur
14 Eylül 2023 17:52
Biri yooo yazmış biri hayır yazmış. Net bişey yazsanız olmazmı?? Arkadaşım mesai bitmişse iyi akşamlar deyip çıkarsın. Mesai bitmişse niye izin alıyorsun? İyi akşamlar de ve çık. Sakın "çıkabilir miyim" deme yoksa izin alıp çıkmanı bekler, alıştırma..

arsenmiran
Aday Memur
14 Eylül 2023 18:56

Böyleleri memur oluyor işte açtığı başlığa bak yaşadığı kafaya bak.

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