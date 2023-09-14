Sorumludan çıkarken izin mi alınır bildirilir mi?

Biri yooo yazmış biri hayır yazmış. Net bişey yazsanız olmazmı?? Arkadaşım mesai bitmişse iyi akşamlar deyip çıkarsın. Mesai bitmişse niye izin alıyorsun? İyi akşamlar de ve çık. Sakın "çıkabilir miyim" deme yoksa izin alıp çıkmanı bekler, alıştırma..

Biri yooo yazmış biri hayır yazmış. Net bişey yazsanız olmazmı?? Arkadaşım mesai bitmişse iyi akşamlar deyip çıkarsın. Mesai bitmişse niye izin alıyorsun? İyi akşamlar de ve çık. Sakın "çıkabilir miyim" deme yoksa izin alıp çıkmanı bekler, alıştırma..