GSB Destek Personeli

Başvuru sonuçları açıklandı sanırım kariyerkapısından değerleme sonucuna bakınca Asil İzmir yazıyor ve başvurum onaylandı görünüyor

Yerleştirme aşamasına geçtiğimi mi gösteriyor bu

Bir de istenilen belgelerdeki bazı beyanlar var bu beyanları elimizle oturup yazacak mıyız yoksa internette örnek pdfler var onları wordde düzenleyip çıktı alıp imzalayacak mıyız

aynı zamanda istenilen belgelerde

Yerleştirme belgesinin internet çıktısı isteniyor ama değerleme sonucunun tam olarak bir çıktısı alınamıyor nasıl bir çıktı alınacak

bilgisi olan var mı bu konularda