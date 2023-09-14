KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 17:26
2024 pomem?

İyi forumlar arkadaşlar 17.11.1995 doğumluyum 2024 alımlarında yaşım kurtarır mı pomeme ?

Sorma gereğim önlisans mezunuyum önümüzde ki sene KPSS ye gireceğim.

Aydınlatırsanız beni sevinirim.

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