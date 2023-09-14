Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Eylül 2023 18:03
Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir

Eylül %8

Yılsonu %70


kral122
Daire Başkanı
14 Eylül 2023 18:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,75 olarak gerçekleşti. Bu, enflasyonun Eylül ayında da yüzde 7,32 oranında artacağı anlamına geliyor.7 eylül 2023 haberi

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