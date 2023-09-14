Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 18:14
ikinci Üni hakkında
Açıköğretim Tarih bölümü için Anadolu mu Atatürk mü sizce. zorlanmak istemiyorum hangisi uygun sizce

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