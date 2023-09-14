Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 18:35
C Dilimi lobektomi ameliyatı akciğer
lobektomi ameliyatı oldum.akciğerimin 2 lopu alındı arkadaşlar.yqbi akciğerim yarısı yok zor nefes alıyorum.C dilimi olur muyum.bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.teşekkür ederim.

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