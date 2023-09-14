KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Eylül 2023 18:41
yedek astsubaylık

iyi günler, gazi cocuguyum. yedek astsubay başvurusunda herhangi bir önceliğim var mı?

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