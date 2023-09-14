Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Eylül 2023 19:02
Kanda kreatinin yüksek çıkması hangi maddeye girer?

Komando uzman çavuşum sözleşme yeniliyorum tüm branşları sorunsuz geçtim iç hastalıklarında kanda kreatinin değerim 1.34 çıktı referans değeri 0.60-1.30 arası bana bol su iç tekrar kan ver dedi. Diğer tüm değerler ve böbrek ultrasonu normal. Eğer kreatinin tekrar bozuk çıkarsa bana koyacakları hastalık maddesi ne karar ne olur ? Teşekkür ederim

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