Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Eylül 2023 19:14
Ocak 2024 te maaşım ne kadar olacak?

Merhaba arkadaşlar. Göreve yeni başlayacak bekar memur adayıyım. Güncel maaşımız seyyanen zam dahil 26.500 civarı. Ocak 2024 ten itibaren alacağım zamlı maaş ne kadar olacak? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim..


beyazdag06
Aday Memur
14 Eylül 2023 19:22
Basit Bi matematik hesabı. Maaşınızın %50 sinin hesabını yapın

BCAA0606
14 Eylül 2023 19:29

Hocam konuya vakıf olamadığından ve çokça bilgi kirliliği olduğundan sormak istedim. Seyyanen zam durumu kafamı kurcaladı. %50 hesabını yaparken direkt 26.500 üzerinden mi yoksa seyyanen zamsız olan 18.423 üzerinden mi hesaplama yapmam gerekiyor?

beyazdag06, 2 saat önce
Basit Bi matematik hesabı. Maaşınızın %50 sinin hesabını yapın

BCAA0606
14 Eylül 2023 19:37

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sefer-levent/memurlarin-seyyanen-zammi-devam-edecek-mi-42330005


BCAA0606
14 Eylül 2023 19:39

Hürriyetin haberinde seyyanen zam ayrı bir şekilde hesaplanmış.

BCAA0606, 1 saat önce

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sefer-levent/memurlarin-seyyanen-zammi-devam-edecek-mi-42330005


beyazdag06
Aday Memur
14 Eylül 2023 19:49
Yol hocam kedin ve net şuan ne maaş alıyorsanız onun üstünden hesap yapın. Bir sürü ekonomist geçinen çahil var. Çoğu siyasetçi bile bu konularda bilgi sahibi değil zaten. Maaş dahildir seyannen zam
BCAA0606, 1 saat önce

Hocam konuya vakıf olamadığından ve çokça bilgi kirliliği olduğundan sormak istedim. Seyyanen zam durumu kafamı kurcaladı. %50 hesabını yaparken direkt 26.500 üzerinden mi yoksa seyyanen zamsız olan 18.423 üzerinden mi hesaplama yapmam gerekiyor?


BCAA0606
14 Eylül 2023 19:53

Çok teşekkür ederim sağ olun

beyazdag06, 1 saat önce
Yol hocam kedin ve net şuan ne maaş alıyorsanız onun üstünden hesap yapın. Bir sürü ekonomist geçinen çahil var. Çoğu siyasetçi bile bu konularda bilgi sahibi değil zaten. Maaş dahildir seyannen zam

Vardır bir hayır
Memur
14 Eylül 2023 20:24

"Güncel maaşım seyyanen zam dahil" den sonrasini kizdigim için okumadim


BCAA0606
14 Eylül 2023 20:42

Meramımı daha iyi izah etmek için seyyanen zamı vurgulayarak yazdım. Çünkü ocaktaki zam oranının seyyanen zam dahil maaşımın üzerinden mi yoksa seyyanen zamsız haliyle mi zamlanacağını öğrenmek istedim. Kızmayın :)

Vardır bir hayır, 33 dk. önce

"Güncel maaşım seyyanen zam dahil" den sonrasini kizdigim için okumadim


gardiyan4255
Şef
14 Eylül 2023 20:54
kardeşim Bütün maaşını hesapla Bütün bilerek mi yazıyorsunuz böyle şeyler Anlamadım ki ya
BCAA0606, 1 saat önce

Hocam konuya vakıf olamadığından ve çokça bilgi kirliliği olduğundan sormak istedim. Seyyanen zam durumu kafamı kurcaladı. %50 hesabını yaparken direkt 26.500 üzerinden mi yoksa seyyanen zamsız olan 18.423 üzerinden mi hesaplama yapmam gerekiyor?

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