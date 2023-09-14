Ocak 2024 te maaşım ne kadar olacak?

Yol hocam kedin ve net şuan ne maaş alıyorsanız onun üstünden hesap yapın. Bir sürü ekonomist geçinen çahil var. Çoğu siyasetçi bile bu konularda bilgi sahibi değil zaten. Maaş dahildir seyannen zam

Yol hocam kedin ve net şuan ne maaş alıyorsanız onun üstünden hesap yapın. Bir sürü ekonomist geçinen çahil var. Çoğu siyasetçi bile bu konularda bilgi sahibi değil zaten. Maaş dahildir seyannen zam