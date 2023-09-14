Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
14 Eylül 2023 19:20
Kadrodan 4b ye geçiş

Arkadaşlar annemin hastalığından dolayi bir türlü tayin vermedikleri için 4b li olarak atandım. Kurum amiri istifani onaylamayacagiz diyor. Süreci uzatacaklar sanırım.

1) Kadrodan 4b ye geçiş var biliyorum ama sözleşmeli başlayacağım kurum istifanin kabulünü bekler mi ?

2) istifa dilekçesini verip kurumdan çıkarsam ne olur ?

Bu konuda yardımcı olur musunuz ?

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiEylül enflasyonuTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?TeknisyenSen kurulmalıdır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirEkim enflasyonuSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirOcak 2024 te maaşım ne kadar olacak?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.

Sözlük

Mahmut orhan dj/prodüktör 1 ek mtv'yi ödememek 2 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 tuz 1 2023 fas depremi 2 dinamit ağacı 1 markete defekasyon yapan kadın 2 maruni 1 Olağan İnsanlar 3 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 2

Son Haberler

İngiltere'de 7,68 milyon kişi hastanede tedavi sırası bekliyorMEB'den açık liseye geçiş genelgesiAFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçelerMilli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruzİskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı