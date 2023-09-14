Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 19:35
İstifa meselesı

kadroya gecmeden ıstıfa edıp gerı donme hakkımız yok mu, 3 yıl mı 4 yıl mı beklememız gerekıyor

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