Kalıtsal/Genetik Hastalıklar

Tüm meslektaşlarıma; abilerime kardeşlerime selamlar

Başlık adından da anlaşılacağı gibi genetik/kalıtsal bir nörolojik hastalığa sahibim. Geçmişte herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Sağlık ve hastane geçmişim de yoktu. İlaç da kullanmadım. Mesleğe 2010 girişliyim. 2020 yılında evlendim ve eşimin gözlemi sonucu bazı şüpheler üzerine nöroloji polikliniğine muayene oldum. Ve teşhis konuldu, ilaca başlanıldı. Nöroloji hekimi bu hastalık genetik bir epilepsi çeşiti dedi. Her yaşta çıkabilir, belki de çıkmayabilir, senin çocuğunda da olacak diye bir durum yok fakat bu genetik hastalık diye geçiyor dedi.

Benim öğrenmek istediğim konu şu: malumunuz diyabet hastalığı ile polis olunamaz ama meslekte ortaya çıkan diyabet yüzünden de memurluktan ihraç söz konusu değil

Şimdi ne ben de, ne kardeşim de epilepsi hastalığı yoktu. Bu zamana kadar normal ve sağlıklı bir şekilde yaşantıma devam ettim. Fakat 35 yaşımda bana bu teşhis konuldu maalesef. Şimdi bu hastalık genetik diye, sen polis memuru olamazsın denilerek 98/b'den işlem görme olasılığım var mı?

Diyelim ki kurum beni sağlık kuruluna sevk etti. Ve bu hastalık dilim belirtir rapor ile tescillendi. Ondan sonra başıma neler gelebilir?