Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 19:44
Kalıtsal/Genetik Hastalıklar

Tüm meslektaşlarıma; abilerime kardeşlerime selamlar

Başlık adından da anlaşılacağı gibi genetik/kalıtsal bir nörolojik hastalığa sahibim. Geçmişte herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Sağlık ve hastane geçmişim de yoktu. İlaç da kullanmadım. Mesleğe 2010 girişliyim. 2020 yılında evlendim ve eşimin gözlemi sonucu bazı şüpheler üzerine nöroloji polikliniğine muayene oldum. Ve teşhis konuldu, ilaca başlanıldı. Nöroloji hekimi bu hastalık genetik bir epilepsi çeşiti dedi. Her yaşta çıkabilir, belki de çıkmayabilir, senin çocuğunda da olacak diye bir durum yok fakat bu genetik hastalık diye geçiyor dedi.

Benim öğrenmek istediğim konu şu: malumunuz diyabet hastalığı ile polis olunamaz ama meslekte ortaya çıkan diyabet yüzünden de memurluktan ihraç söz konusu değil

Şimdi ne ben de, ne kardeşim de epilepsi hastalığı yoktu. Bu zamana kadar normal ve sağlıklı bir şekilde yaşantıma devam ettim. Fakat 35 yaşımda bana bu teşhis konuldu maalesef. Şimdi bu hastalık genetik diye, sen polis memuru olamazsın denilerek 98/b'den işlem görme olasılığım var mı?

Diyelim ki kurum beni sağlık kuruluna sevk etti. Ve bu hastalık dilim belirtir rapor ile tescillendi. Ondan sonra başıma neler gelebilir?


plt.kaan
Aday Memur
14 Eylül 2023 20:08
bu tarz olaylarda ihbar şikayet çok önemli. birine söylemezsem ve bununla ilgili sağlık raporunu kuruma vermezsen sorun olacağını düşünüyorum. genetik kodlanma bir çok hastalıklarda karşımıza çıkmakta. benim dikkat etmek istediğim soru şu: bu olay ne zaman ortaya çıktı. eşin ne zaman farketti. tam o tarihi düşün. o tarihlerde ruh durumun nasıldi. senin canını sıkan seni zorlayan ne oldu. buna odaklan. hepimizde genetik kodlanma vardır bunu ortaya çıkaran sebepler nelerdir. mesela atıyorum eşin hamile sen o dönemlerde gerildin mi stres yaşadın mı?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiTECRÜBELİ POLİS ABİLERDEN FİKİR DANIŞMA Neden en çok şükürcüler polislerdeIstanbul'da Bıçaklı Saldırgan, YANLIŞ POLİSE Çattı!Durdurma Verenlerin DurumuMehil süresi sonra işe geç başlamaEmekli ikramiyesi GSB atanma

Sözlük

rekabet etmez rekabet yaratır 2 2023 fas depremi 2 güne bir söz bırak 3 ahuseda 8 facebookun kimlik belgesi istemesi 1 Kuantum Dolanikligi 1 kapsaisin 1 ışıklı ayakkabı 2 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 1 hoşlandığım erkek çok çirkin 4

Son Haberler

İngiltere'de 7,68 milyon kişi hastanede tedavi sırası bekliyorMEB'den açık liseye geçiş genelgesiAFAD açıkladı: İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçelerMilli Eğitim Bakanı Tekin: Okula devamı önemsiyoruzİskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı