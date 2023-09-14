Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Eylül 2023 19:58
Makam Atlama Disiplin Cezası

İlce milli eğitime verdigim bir dilekçeye gelen cevabı mevzuata uygun görmediğim ve beğenmediğim için İlce milli egitimin bana yazdığı cevabı ek yaparak il milli eğitime yeni bir dilekçe yazdım. İl milli egitim dilekceme yanıt vermezken ilce milli eğitim muhakkik görevlendirmis, makam atlamaktan soruşturma geciriyorum. Bu durumda ne yapılabilir? Uyari cezasi almadan atlatmak için bir yol var mi?

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