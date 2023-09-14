GSB Destek Personeli İstenilen belgeler

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan

sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan

2 ve 3. istenilen belgeleri internette örnekleri var ve Word'de düzenledim Word'de doldurup çıktı alıp imzalarsam sorun olur mu yoksa kişisel bilgileri boş çıkartıp kendimiz mi doldurup mu imzalayacağız.

bir de 1. belge konusunda pek bir şey bulamadım bazı şeylere baksam kendim düzenlesem olur mu

Bu yazılı beyanların tam olarak nasıl olması gerekiyor.