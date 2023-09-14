KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
14 Eylül 2023 20:50
Kadrodan 4b ye geçiş

Arkadaşlar annemin hastalığından dolayi bir türlü tayin vermedikleri için 4b li olarak atandım. Kurum amiri istifani onaylamayacagiz diyor. Süreci uzatacaklar sanırım.

1) Kadrodan 4b ye geçiş var biliyorum ama sözleşmeli başlayacağım kurum istifanin kabulünü bekler mi ?

2) istifa dilekçesini verip kurumdan çıkarsam ne olur ?

Bu konuda yardımcı olur musunuz ?

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