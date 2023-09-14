Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen



Becayiş istiyor
14 Eylül 2023 21:08
Becayiş

İzmir MSÜ verilir Ankara veya yakın çevresi alınır. Marangoz teknik hizmetler sınıfı

Çok Yazılan Konular

Mühendislik tamamlama yapan varsa yarımcı olabilir mi?Yhs kaldırılıyorDevlet memuru olarak askere gitmekMemurun EYT Kafa KarışıklığıÜnvan Değişikliği Sınavı Hk.Teknik Hizmetler Sınıfının Haklarının İyileştirilmesi Lazım.

Sözlük

meksika'da sergilenen uzaylı mumyaları 1 yozgat 1 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 2 öküzü tereğe çıkarmak 3 rekabet etmez rekabet yaratır 2 ahuseda 8 Kuantum Dolanikligi 1 Ödünç kitap verip geri istemeye utanan kişi 1 mihal 1 nishimura 3

Son Haberler

Bakan Özhaseki açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacakABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefikEGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklamaYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldüFIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı