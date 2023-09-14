Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
14 Eylül 2023 21:10
Becayiş

İzmir Msü Verilir Ankara veya yakın çevresi alınır. Marangoz Teknik hizmetler sınıfı sözleşmeli değilim kadroluyum.

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