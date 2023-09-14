Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Eylül 2023 21:22
Bu çalışma özgün kitap kategorisinde mi değerlendirilir çeviri kitap mı?

Bir Osmanlı Türkçesi eseri Türkiye Türkçesine aktarıp inceleme bölümü kaleme alırsak, çalışmamız özgün kitap kategorisinde mi değerlendirilir çeviri kitap mı?

Çok Yazılan Konular

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmeler2023 Akademik Kadro İzinleriAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma BursuArdebAkademik Kadro SorunsalıMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Yükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu

Sözlük

tuz 1 aslına sadık kalmak 1 western filmler 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 21 gaziantep fıstık müzesi 1 mihal 1 neyse 3 benden nefret etmesi normal 1 Bugün olanlar 1 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1

Son Haberler

Bakan Özhaseki açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacakABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefikEGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklamaYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldüFIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı