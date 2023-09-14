Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 22:14
Doğumdan sonra nöbet görevi

Doğumdan sonra 1 yıl süreyle nöbet verilemez kararı kesin mıdır yoksa idare nöbet görevi verebilir mi?


metaverse
Memur
14 Eylül 2023 22:36
nöbet tutamazsınız ücret almak için isteseniz bile mümkün değiltam 1 sene dogumdan
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