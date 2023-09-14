Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Eylül 2023 22:20
Eylül Ayında %8 den Az Enflasyon Oranı Olmamalı, Olamaz.
Yakıt, ulaşım, sigara, kırtasiye, giyim her şeye zam geldi.

kozmiktarihci
Şube Müdürü
14 Eylül 2023 22:34

Çift hane bile olabilir


Rafaello
Aday Memur
14 Eylül 2023 22:37
Evet kardeşim, sürekli şeffaf olunmalı. Gerçekten fiyat artışlarını iliklerimize kadar hissediyoruz.
kozmiktarihci, 12 dk. önce

Çift hane bile olabilir

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