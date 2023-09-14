KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 22:27
Tekirdağ Laborant alımı
81 ile başvurduk daha yüksek puanla başvuran varmı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Sağlıkçı alımından ses yok mu?2024 kpss( TDS ) Tıbbi Sekreter 2023 son alımlarFizyoterapist atama

Sözlük

engelle butonu 6 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 aslına sadık kalmak 1 yaşlanmayı kabullenmemek 2 güne bir söz bırak 3 sonbahara yakışmak 2 öküzü tereğe çıkarmak 3 ani mağaraları 3 Olağan İnsanlar 3 supporters 6

Son Haberler

Bakan Özhaseki açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacakABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefikEGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklamaYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldüFIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı