KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Eylül 2023 22:28
2023 Elektrik elektronik öğretmenliğği

''Elektrik öğretmenliği, elektronik öğretmenliği, telekomünikasyon öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunu olup 2023 KPSS P10 puanı olan arkadaşlar bana ulaşıp Whatsapp grubumuza katılabilir. Gruptakilerin puanlarını her gün güncel bir şekilde sıralıyor ve listeleyip paylaşıyoruz. Atama dönemi gelmeden atama sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Tercih dönemlerinde ise herkesin atanmak istediği yere göre listelemeler yapıp herkesin olabildiğince istediği yere atanmasını sağlamaya çalışacağız''

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