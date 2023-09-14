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Editörler : Lanet


14 Eylül 2023 22:31
Kseniia Prostitova ile Müzikal İllüzyon - Türkiye Turnesi (27Eylül2023-Adana)

Etkinliğe Dair

Kseniia Prostitova ile Müzikal İllüzyon - Türkiye Turnesi kapsamında 27 Eylül akşamı Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi sahnesinde sevenleriyle buluşuyor...

Kseniia Prostitova, Rusya'da dahi çocuk bursuyla üstün başarıyla piyano eğitimini tamamladı. Uluslararası ödüllerin sahibi olan bu sanatçı, kariyeri boyunca 200'den fazla konsere çıkmıştır.

Türk ve Rus vatandaşı olan Kseniia, Türkiye Turnesi kapsamında unutulmaz yabancı pop ve caz müzikleriyle bizleri dünya turuna davet ediyor. Whitney Houston, Céline Dion, Lara Fabian, Adele gibi güçlü kadın vokallerinin unutulmaz eserleri yanı sıra The Beatles, George Gershwin, Stevie Wonder, Frank Sinatra gibi birçok farklı sanatçının müzikleri de repertuarında yer alıyor.

Güçlü sesi ve piyanizmiyle unutulmaz bir konsere davetlisiniz. Tüm müzikseverleri bu muhteşem konserlere bekliyoruz.

https://www.biletix.com/etkinlik/2KP01/DIGER/tr

https://biletinial.com/tr-tr/muzik/kseniia-prostitova-ile-muzikal

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