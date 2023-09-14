KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 22:39
bu yıl bir daha pomem olur mu sizce
ne diyosunuz olur mu bu yıl içindr yeni alım?

Çok Yazılan Konular

Pomem Genel sağlık F.41.9 Anksiyete,tanımlanmamışAsıl olarak kazandınız. Yerleştiğiniz okul Akyurt POMEM (Polis Akademisi Çamlıca Yerleşkesi)Saç Kıran Acil Genel SağlıkPsikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu muSözlü mülakata itiraz davası30. dönemi kazandınız mı arkadaşlarGüvenlik soruşturması

Sözlük

benden nefret etmesi normal 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 1 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 2 Kuantum Dolanikligi 1 dostum 1 neyse 3 sonbahara yakışmak 2 yaşlanmayı kabullenmemek 2 japon yapıştırıcı 1 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1

Son Haberler

Bakan Özhaseki açıkladı: TOKİ indirim kampanyası yapacakABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefikEGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili iddialara açıklamaYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi öldüFIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı