Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


14 Eylül 2023 22:55
Dmr Unlu Mamuller (Simit Sarayı) Halka Arz Oluyor!

Simit Sarayı markasının sahibi DMR Unlu Mamüller A.Ş. SPK'nın bu akşam duyurduğu ilk halka arz açıklamasına göre önümüzdeki hafta talep toplayarak halka arz olacak. Lot başı fiyat 10,24 TL ve toplam 75 milyon lot eşit olarak yatırımcılara dağıtılacak.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/dmr-unlu-mamuller-a-s/

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