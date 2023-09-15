Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 02:00
Arkadaşlar bilgisi olan paylaşabilir mi?

Arkadaşlar merhaba öncelikle. 2. İl dışı ile farklı bir ile tayin oldum ve ayın 8 inde öğleden sonra ayrılış yaptım. Şu an mehil süremi kullanıyorum(ev arama süreci hala) sorum ve sorunum şu. E-devlette Eylül ayı bordrom gözükmüyor ve maaşım da yatmadı. Böyle bir durum yaşayan var mi acaba sorun nedir? Daha önce en geç saat 00:30 da maaş yatıyordu.


Kayali55
15 Eylül 2023 02:03

Yokluğumu aldım maaşım neden yatmadı anlamış değilim. Bilmediğim bir durum mu var acaba?


Kayali55
15 Eylül 2023 02:09

Mutemet maaşı yapmamıştır diye aklıma geliyor ama mutemetimiz maaşları ayın 5 inde hazırlayıp maliyeye gönderiyor her ay. Ben ise ayın 8 inde öğleden sonra ayrılış yaptım. Yani benim maasiminda yapılmış olması lazım diye düşünüyorum ama tamamen kendi fikrim

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