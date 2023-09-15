Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 03:29
Üniversite Güvenlik Görevlisi

Merhaba 24 yaşındayım Kpss puanım ile güvenlik görevlisi olarak üniversitede çalışmaya başlarsam ne kadar maaş alırım bilgisi olan var mı ?

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