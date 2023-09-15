Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2023 03:34
Sözleşmeli personel maaşı

Merhaba arkadaşlar sözleşmeli personel normal memurlar gibi ilk girişte çift maaş olarak mi alırlar

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