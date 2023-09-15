Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 06:34
Maaşım yatmamış.

12 yıllık öğretmenim 5 yıldır aynı kurumdayım ilk kez maaşım yatmadı e devletten baktım bordrom da görünmüyor. Neden olabilir? Nereye başvurmalıyım?


Sakar Hoca
Aday Memur
15 Eylül 2023 07:02

Sabah olsun , bankalar bir açılsın, yatar elbet, bu ne telaş hocam?


hmsre07
Aday Memur
15 Eylül 2023 07:56

Benimde yatmamış, 6 yildir gece 12 den sonra yatiyordu ilk defa oldu


Kayali55
Aday Memur
15 Eylül 2023 07:59

Benimde yatmamış genel bir sorun mu var acaba

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