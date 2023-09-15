KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 06:37
Gsb Büro Yedek (Konya)

Arkadaşlar merhaba. Başvuru sonucumda "24. Yedek" yazıyor. Bu "İmkansız" mı demek?

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