Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 06:44
Mülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.

mülakat neden kalkmıyor çünkü büyük bir kesim kalkmasını istemiyor. 45 dk da olur 1 saatte. Üstelik tek sorun mülakat değil Üniversite ler ve vs kamu kurumları saçma sapan sertifika şartlarıyla memur alımı yapıyor. Haramdır diyoruz Ahiretinizi yakıyorsunuz. Bir saniyesine dahi hükmedemediğimiz şu ÖLÜMLÜ dünya hayatı için mülakat/sertifika fırıldaklığına değer mi?


trsalgado
Şube Müdürü
15 Eylül 2023 07:16

bu işi yapanlar için haram vs dert değil zaten o kadrolar bizim için açılıyor, bizim hakkımız olarak düşünüyorlar onların yaptığı torpil değil hak ettikleri kadroyu almak oluyor. vatan millet din iman haram helal sıkıntıları yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiEylül enflasyonuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEkim enflasyonuTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirOcak 2024 te maaşım ne kadar olacak?TeknisyenSen kurulmalıdır.İşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.

Sözlük

sonbahara yakışmak 2 2023 fas depremi 2 nishimura 3 Volkan 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 1 aslına sadık kalmak 1 dinamit ağacı 1 supporters 6 gaziantep fıstık müzesi 1 japon yapıştırıcı 1

Son Haberler

Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulunduDefne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi gözaltına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAdana'da kavga sırasında oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi öldü

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar