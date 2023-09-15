Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 07:13
Göreve başlayıp için masaj geldi
Arkadaşlar merhabalar. Ben 2023/5 atamasında tıbbi sekreter olarak atandım. 2 gün önce mesaj geldi atamanız yapılmıştır evraklarınızı teslim edin diye. Ancak çkys sisteminde veya ekip portalda sorgulattığım zaman ismim çıkmıyor. Atandığım hastaneyi aradığımda da aynı şekilde ismimin çıkmadığını söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

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