Göreve başlayış için mesaj geldi

Arkadaşlar merhabalar. Ben 2023/5 atamasında tıbbi sekreter olarak atandım. 2 gün önce mesaj geldi atamanız yapılmıştır evraklarınızı teslim edin diye. Ancak çkys sisteminde veya ekip portalda sorgulattığım zaman ismim çıkmıyor. Atandığım hastaneyi aradığımda da aynı şekilde ismimin çıkmadığını söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

Arkadaşlar merhabalar. Ben 2023/5 atamasında tıbbi sekreter olarak atandım. 2 gün önce mesaj geldi atamanız yapılmıştır evraklarınızı teslim edin diye. Ancak çkys sisteminde veya ekip portalda sorgulattığım zaman ismim çıkmıyor. Atandığım hastaneyi aradığımda da aynı şekilde ismimin çıkmadığını söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?