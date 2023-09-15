Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 07:59
Sakarya Hemşire Maaşı

Merhaba 6 yıldır gece yatan maasim, bugun hala yatmadi. Gun icinde yatiyor mu bilgisi olan var mi


HAYRULLAH TOPRAK
Kapalı
15 Eylül 2023 08:21

MEMURLARIN NERDEYSE % 95 LİK KISMINA YATMAMIŞ.

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