Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 08:32
Üniversite sekreter alımı kaç gün sürer?

Merhaba, bir üniversiteye sekreter alımı olacak. İlâna çıkılmasının ardından kaç gün içerisinde atama gerçekleşir?

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