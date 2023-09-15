Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2023 08:49
Destek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğu

arkadaşlar bu şekilde olup mağdur olanlar hep birlikte hakkımızı aramak için toplanalım

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